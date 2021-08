Incidente con esito letale a Sant'Antonino, morto un 83enne

SANT'ANTONINO - È un incidente con esito letale quello avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in un'intersezione di via del Piano a Sant'Antonino. L'ha comunicato poco fa la Polizia cantonale.

In base a una prima ricostruzione, un 83enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese stava percorrendo via Gaggioletti in direzione di Gudo con a bordo una 73enne svizzera domiciliata nel Locarnese. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, giunto all'intersezione con via del Piano è entrato in collisione con un'auto guidata da un 38enne cittadino portoghese, residente nel Bellinzonese, che circolava regolarmente in direzione di Locarno.

L'urto è avvenuto tra la parte laterale destra dell'auto guidata dall'83enne e la parte frontale del veicolo guidato dal 38enne. A causa dell'impatto, l'auto dell'83enne è stata sbalzata per una ventina di metri nel campo adiacente la strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'anziano è deceduto sul luogo dell'incidente.

Stando a una prima valutazione medica, la passeggera ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Illeso, invece, il 38enne.

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, mentre per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Rescue Media