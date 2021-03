Un fiume di pastiglie nelle valigie, maxi-sequestro a Malpensa

VARESE - Valigie stipate di farmaci (circa 50'000 dosi in compresse e flaconcini) quelle intercettate dagli agenti delle dogane all'aeroporto di Malpensa. Li stava portando con sé una donna congolese in viaggio da Kinshasa, passando per Addis Abbeba.

Stando a quanto comunicato dalla Guardia di Finanza italiana i prodotti in questione, privi di documentazione sanitaria, sono stati confiscati. Si trattava, per gran parte, di pastiglie di desametasone e vari prodotti per la disfunzione erettile.

Guardia di Finanza