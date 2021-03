Esplosione a Gordola, ustioni serie per tre operai

GORDOLA - Hanno subito ustioni serie i tre operai che sono stati investiti da un'esplosione, questa mattina attorno alle 11.00, presso il sedime privato di un concessionario di auto di Via San Gottardo a Gordola. Le vittime sono un 55enne svizzero domiciliato nel Locarnese, un 34enne kosovaro e un 29enne operaio italiano, entrambi residenti nel Bellinzonese.

I tre uomini, precisa la ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, stavano effettuando dei lavori di pavimentazione quando improvvisamente la fiamma ossidrica che stavano utilizzando, alimentata da una bombola a gas, è entrata in contatto con un barile contenente liquido infiammabile. L'esplosione è stata inevitabile e ha investito in pieno i tre malcapitati.

Gli uomini sono subito stati soccorsi dai paramedici del Salva e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, li hanno trasportati in ambulanza e in elicottero all'ospedale. «Il 55enne, precisa la Polizia cantonale, ha riportato serie ustioni su tutto il corpo, mentre il 34enne e il 29enne ustioni agli arti inferiori». A detta dei medici, la loro vita non è comunque in pericolo.

