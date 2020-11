L'impressionante disastro ripreso dall'alto

MAROGGIA - Sembrano le scene di un film hollywoodiano. Ma no, sono le immagini (reali) catturate nella notte a Maroggia, dove un violento incendio ha ridotto in cenere il mulino. Un pezzo di storia locale, ma non solo, che è andato in fumo nel giro di poche ore.

La triste fine della parte produttiva e storica della struttura, nonché le operazioni di spegnimento effettuate dai pompieri, sono state immortalate da un video girato dall'alto grazie all'ausilio di un drone. Riprese che mostrano in modo ancora più incisivo i danni, al momento inquantificabili, arrecati dalle fiamme.

Nel frattempo gli abitanti inizialmente evacuati da alcuni stabili vicini alla zona del rogo sono potuti rientrare nelle loro abitazioni, informa la Polizia cantonale in una nota. Sono però ancora da prevedere disagi alla circolazione, in particolare nei pressi di via Ai Molini, che resta chiusa al traffico.

Prosegue invece il lavoro della Polizia scientifica, che cercherà di stabilire l'esatta dinamica dei fatti, e dei pompieri, i quali in queste ore stanno cercando di salvare il salvabile e di scongiurare ulteriori danni.

