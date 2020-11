«Se n'è andato un pezzo di storia»

MAROGGIA - «Un pezzo di storia del nostro territorio che se n'è andato in un attimo». Con queste parole Norman Gobbi ha voluto esprimere la vicinanza delle istituzioni e di tutto il cantone alla famiglia Fontana, proprietaria del Mulino di Maroggia che ieri è stato devastato dalle fiamme. «Auguro tanta forza nell’affrontare questo difficile momento ad Alessandro Fontana, giovane imprenditore e titolare Mulino, che porta avanti con orgoglio e capacità la tradizione di famiglia». Ma non solo a loro si è rivolto il presidente del Consiglio di Stato, che ha avuto parole di elogio per tutte le forze impiegate al fronte che da ieri sera si sono prodigate per domare l'enorme incendio e salvare un patrimonio ticinese. Il Mulino, infatti, non era solo un simbolo del solo comune, ma dell'intero cantone.

Intanto proprio la direzione - tramite una nota stampa - fa alcune precisazioni sull'incendio: «Le fiamme sono divampate nell’ala vecchia della nostra struttura, nella quale erano presenti una parte del magazzino, gli uffici e la produzione». E proprio qui, negli uffici, c'erano tre persone quando tutto è cominciato. «Il turno di produzione - precisano dalla direzione - era fortunatamente terminato alle 16:30».

Il rogo, scoppiato poco dopo le 17.00, ha velocemente intaccato l’intera struttura e la torre di legno. «La nuova ala, dove sono collocati parte del magazzino e la sala eventi, è stata risparmiata dalle fiamme. Ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri e l’imponente lavoro svolto la parte produttiva e storica del mulino è andata completamente distrutta».

La direzione, ovviamente provata, ringrazia tutti gli Enti di Pronto Intervento per il loro prodigarsi nelle opere di soccorso e tutte le persone che hanno manifestato testimonianze di vicinanza: «Sono giunte da ogni angolo del cantone e ci hanno fatto un enorme piacere».

Stamattina mi sono recato al Molino di Maroggia in fiamme per esprimere la nostra grande vicinanza alla famiglia Fontana... Pubblicato da Norman Gobbi su Martedì 24 novembre 2020

Ti-press (Elia Bianchi)