Cede il terreno sotto i binari: disagi, ma danni limitati

RIAZZINO - Sono stati alcuni piccoli cedimenti della sottostruttura, avvenuti all'altezza di un riale, a causare la chiusura questa mattina della linea ferroviaria fra Locarno e Cadenazzo.

Il cedimento del terreno è avvenuto fra Riazzino e Gordola, dal lato in cui sono in corso i lavori per la posa del secondo binario. Ma in via precauzionale e per consentire la sistemazione del problema, è stato deciso di fermare la circolazione dei treni e di predisporre un servizio sostitutivo con i bus.

I tecnici delle FFS si sono subito attivati per sistemare il problema, intervenendo sul posto con uomini e mezzi. La situazione è stata ripristinata poco prima delle 15.

FVR / M. Franjo