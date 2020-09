Idrocarburi sulla cantonale

MAGLIASO - La strada cantonale tra Agno e Caslano è stata chiusa al traffico oggi pomeriggio. La causa: uno sversamento di idrocarburi sulla carreggiata, all'altezza di Magliaso.

Dalle prime informazioni un camion cisterna stava effettuando il rifornimento di un distributore di carburante quando si è verificata un'importante fuoriuscita di gasolio. Il liquido inquinante si è riversato in parte sul campo stradale.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Caslano e di Lugano, gli uomini del servizio canalizzazioni per il recupero dell’idrocarburo disperso, per essere in seguito smaltito nel modo corretto. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Per la pulizia del campo stradale si è resa necessario la chiusura totale del tratto di strada interessato di seguito riaperto parzialmente. Questo ha creato grossi disagi alla circolazione in tutta la zona.

Rescue Media