Otto nuovi contagi, ancora nessun ricovero

BELLINZONA - Otto nuovi contagi, nessun decesso e nessun nuovo ricovero. Sono questi i dati delle ultime 24 ore relativi alla pandemia di coronavirus in Ticino, secondo quanto diffuso dalle autorità sanitarie cantonali.

L'andamento degli ultimi giorni a sud delle Alpi risulta dunque piuttosto stabile. Ieri le nuove infezioni registrate erano state sei, mercoledì dieci e martedì nuovamente sei. Nelle ultime due settimane i nuovi casi sono stati 51, in media meno di quattro al giorno.

Dall'inizio dell'emergenza, che risale allo scorso 25 febbraio, nel nostro Cantone si contano ora complessivamente 3'500 casi accertati di Covid-19. Resta invece fortunatamente ancora fermo il numero totale delle vittime legate al coronavirus: sono ancora 350. È dallo scorso 12 giugno che non si registrano nuovi decessi.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie ticinesi, al momento non vi è alcun paziente ricoverato. Le persone dimesse sono state finora 925.

Casi importati e quarantene - Attualmente in Ticino i casi vengono in prevalenza importati dall’estero: si tratta soprattutto di giovani. I dati che emergono dal contact tracing indicano 29 persone in isolamento e 83 in quarantena. Maggiore invece è il numero di persone in auto-quarantena perché rientrate da un Paese a elevato rischio di contagio, ovvero 636.