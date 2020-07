Scontro tra scooter e auto: un ferito

QUARTINO - Uno scooterista è rimasto leggermente ferito ieri sera dopo essere stato urtato da un'auto mentre circolava in rotonda, a Quartino.

L'episodio ha avuto luogo in serata, verso le 18.30.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, e sono al vaglio delle autorità i motivi per cui il giovane, alla guida dello scooter immatricolato in Italia, sia entrato in collisione con la vettura coinvolta.

I soccorritori del SALVA sono intervenuti prontamente per prestare le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia, che ha effettuato i rilievi del caso.

