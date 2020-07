Auto divorata dalle fiamme in un parcheggio

BELLINZONA - Fiamme nella notte a Bellinzona. Un'automobile, posteggiata in una proprietà privata in Via al Miglio, ha infatti preso fuoco attorno alle 4.00. Il pronto intervento dei Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Bellinzona ha permesso di domare il rogo, ma non di salvare il veicolo che è andato completamente distrutto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale e quelli della comunale di Bellinzona per gli accertamenti e la gestione del traffico e la carrozzeria di servizio che ha recuperato il veicolo. Le cause dell'incendio non sono al momento note.

La strada è rimasta chiusa alla circolazione per due ore.

FVR / M. Franjo