Il vento ha fatto... qualche danno

LUGANO - Il vento soffiato nella notte tra lunedì e martedì sul Luganese ha lasciato il segno. E non solo nei boschi, ma anche in centro a Lugano, in via Pioda: una grossa pianta è caduta ostruendo completamente il campo stradale.

Fortunatamente nessuno transitava in quel momento e non si registrano danni particolari. Sul posto i pompieri di Lugano che hanno tagliato la pianta e liberato la strada, rimasta chiusa per alcune ore.

rescue media