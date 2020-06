Nel Comasco sequestrate più di 400'000 mascherine non a norma

COMO - Stretta dei controlli da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale Como che hanno eseguito specifiche attività di controllo, in varie aziende del territorio.

Durante i controlli sono state sequestrate più 263'000 mascherine generiche (usa e getta) pronte per essere vendute come dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici, 152'000 mascherine “KN95-FFP2”. Queste erano pronte per la vendita pur non possedendo senza le previste certificazioni di sicurezza dell’Unione Europea. Sequestrati anche rotoli con più di 100'000 etichette false di autenticità.

I titolari delle attività interessate sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio di Como-Lecco per l’applicazione, ad ognuno, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori il cui importo può variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 128'000 euro.