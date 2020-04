«C'è un capriolo a spasso sull'autostrada!»

LUGANO - La Polizia cantonale ticinese mette in guardia gli automobilisti in transito in questi minuti sull'autostrada A2.



«Prestare attenzione all'altezza di Lugano Nord a causa di un capriolo a spasso sull'autostrada!» recita il tweet. Anche il Tcs segnala la presenza di "animali sulla strada" in quel tratto dell'A2.

#A2 Prestare attenzione all'altezza di #Lugano Nord a causa di un capriolo a spasso sull'autostrada! — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) April 25, 2020

Aggiornamento - «Il capriolo per il momento si è dileguato», ha indicato alle 22.00 la Polizia in un secondo tweet. L'invito è tuttavia quello di prestare comunque particolare attenzione.