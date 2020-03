In Ticino altri 143 casi e 7 decessi

BELLINZONA - In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus sono 1'354, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 1'211: l'aumento è di 143 casi.

I decessi - E continua purtroppo a crescere il numero dei morti, che oggi arriva a quota 60. Si tratta di altri 7 decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 53).

Ieri, in conferenza stampa, il medico cantonale Giorgio Merlani ha spiegato che di coronavirus non si muore solo in ospedale. Tra i 53 decessi (fino a ieri mattina), otto persone erano spirate in casa anziani. «Quando la patologia si sviluppa in modo particolarmente grave (e spesso rapido), le persone più fragili possono non avere possibilità di sopravvivere. Trasferirle in ospedale a volte non ha senso e sarebbe al limite dell'accanimento terapeutico. Può capitare che in caso di pazienti anziani con pochissime possibilità, si preferisce lasciare la persona con una buona terapia palliativa nella sua stanza in casa anziani».

Merlani ha anche ricordato che ad ammalarsi sono anche i più giovani. All'ospedale La Carità di Locarno la persona più giovane ricoverata (dati a ieri mattina) ha 38 anni. Il più giovane in terapia intensiva è un 40enne. Vi sono anche stati due decessi sotto i 65 anni (legati comunque a «patologie importanti»).

Toccato il tetto dei 10'000 contagi - Nel frattempo in Svizzera (i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono aggiornati al 24 marzo, alle 12) ieri sono stati registrati 8'836 casi, con 86 morti. Le cifre si basano sulle dichiarazioni che l'UFSP ha ricevuto e inserito fino a ieri mattina, che possono divergere dai dati comunicati dai cantoni. La mappa realizzata da Daniel Probst, dottorando dell'Università di Berna, riferisce (oggi alle 10.30) di 10'247 casi di coronavirus in Svizzera e 131 decessi. Le informazioni presenti sul sito internet si aggiornano ogni ora in base alle cifre ufficiali rilasciate della autorità cantonali.

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

La mappa dei contagi nel mondo

La mappa dei contagi in Svizzera