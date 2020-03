I positivi al coronavirus diventano 45

LUGANO - Poche ore fa l'annuncio dell'aumento a 228 casi in Svizzera. Ora arriva l'aggiornamento sul dato ticinese. I casi di persone risultate positive al test del coronavirus sono 45, quindi 12 in più rispetto a quanti ne erano stati annunciati ieri. A riferirlo è lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC).

Ricordiamo come, ieri, il Governo abbia varato nuove misure per limitare il contagio. Tra queste lo stop a manifestazioni con più di 150 persone. Almeno fino al 15 marzo. E sono state attivate pure nuove limitazioni per strutture socio-sanitarie, strutture acute, case anziani, istituti per invalidi, cliniche psichiatriche e cliniche per riabilitazione, con il divieto di accesso a chi presenta febbre, tosse o raffreddore, divieto di accesso ai minori di 16 anni e orario di visita limitato.

Raccomandazioni su come proteggersi dal virus si trovano nella finestra informativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica su tio/20minuti e sul sito della Confederazione.

