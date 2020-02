Lo schianto contro il palo e l'arrivo di Polizia e Pompieri

MAGLIASO - La dinamica è al vaglio della Polizia, ma questo pomeriggio verso le 16, un incidente si è verificato a Magliaso.

Per cause da chiarire una Mercedes immatricolata in Italia si è schiantata contro un palo. Sul Posto sono intervenuti i Pompieri di Caslano con quattro militi e due veicoli per pulire il manto stradale e recuperare i liquidi fuoriusciti dall'auto incidentata con l'apposita polvere assorbente.

Presente sul posto era anche la Polizia Cantonale e intercomunale Malcantone Ovest. Non essendo intervenuta nessuna ambulanza si suppone non vi siano stati feriti, ma soli danni materiali.

Pompieri Caslano