Il cane abbaia, cerca di "silenziarlo" con lo spray al pepe

LUGANO - Probabilmente non sopportava più l'abbaiare della povera bestiola legata, giusto per il tempo di una spesa, davanti all'Aldi di Pregassona. È così che, dalle segnalazioni giunte in redazione, una signora sulla cinquantina residente in uno stabile nelle vicinanze, ha deciso che era giunto il momento di fare tacere l'animale.

Lo avrebbe fatto - sempre stando al racconto di chi si trovava sul posto - nel peggiore dei modi. Armata di spray al pepe, infatti, ha cercato di "silenziare" il cane spruzzandogli la sostanza irritante direttamente sul muso. Ciò, chiaramente, non solo ha sortito l'effetto opposto, ma ha scatenato l'ira di chi, accortosi del gesto scriteriato, è intervenuto e ha chiamato la polizia.

La donna avrebbe prima negato (rifiutandosi anche di fornire ai poliziotti le proprie generalità) per poi affermare di aver usato un "semplice" spruzzino per i vetri. Sarà ora compito della Polizia valutare l'accaduto. Sempre in base alle sparute informazioni raccolte l'animale sarebbe stato portato da un veterinario per verificarne lo stato di salute.

L'episodio ci è stato confermato dalla polizia comunale di Lugano.