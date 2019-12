Un Natale in ospedale per Miss e Mister Ticino

LOCARNO - Si dice che a Natale siamo tutti più buoni. Forse è vero, forse no, ma è certo che, per molti, l'arrivo del Natale rappresenta un'occasione per regalare un momento di gioia anche ai meno fortunati.

Il team di Miss e Mister Ticino ha deciso di donare un sorriso e un panettone agli ammalati che trascorreranno il Natale in ospedale a Locarno. Valentina Brunelli e Medhi Baciocchi hanno incontrato addetti ai lavori e degenti per qualche ora in allegria.