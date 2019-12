Eletti i nuovi Miss e Mister Ticino

LUGANO - Si chiamano Valentina Brunelli e Medhi Baciocchi i nuovi Miss e Mister Ticino. Rispettivamente di Mendrisio e Locarno, sono stati eletti poco dopo la mezzanotte all'Hotel Villa Castagnola di Lugano nel corso della 31a edizione del concorso “Miss & Mister Ticino dal 1988”. Nel corso dell'evento è stata scelta anche la nuova Madre Helvetia, che sarà rappresentata da Camilla Brunelli di Chiasso.

Secondo gli organizzatori, queta è stata un’edizione speciale. I tre giurati erano la Miss Ticino 2015 Alessandra Gengaro, la vincitrice del 2016 Francesca Lapadula 2016 e lo stilista della "New Generation Designer" Dimitar Dradi, Membro Esecutivo della Camera Nazionale della Moda Svizzera, che recentemente ha collaborato con la Maison Dior.

Negli anni, il Concorso ha portato fortuna a diversi Miss e Mister Ticino. Gli organizzatori ricordano a tal proposito Greta Varlese, oggi Top Model di fama internazionale, Daniel Mkongo del “Grande Fratello” e «tanti altri giovani che hanno realizzato i loro sogni».

Alessandra Gengaro: «A chi vuole muovere i primi passi nel mondo della moda, consiglio di partecipare al concorso di Miss e Mister Ticino. Collaboro con Franco Taranto da oltre sette anni ed ho avuto molte opportunità professionali tramite lui. Tra quelle che più ricordo con piacere, interpretare Madre Helvetia in diverse location prestigiose come ambasciate, consolati e sedi ufficiali dei Comuni delle Città con varie istituzioni presenti. Sfilare a Roma all'Ambasciata Svizzera non lo scorderò mai, lo shooting all’alba al Colosseo come ama sempre Franco, i suoi shooting si svolgono sempre molto presto. Miss Ticino mi ha aiutata a credere più in me stessa e mi ha aiutata a crescere come persona. Un consiglio per la nuova Miss? Credere sempre in se stessa, la vera bellezza è quella che hai dentro, se hai questo hai già vinto. In ultimo e non per importanza, sono stata onorata di aver aderito a "Victims of Beauty - Silence Kills Dignity", un messaggio a tutta l’umanità che non può passare inosservato».

Francesca Lapadula: «Ho vinto questo meraviglioso concorso professionale, che dona a diversi giovani di talento delle concrete opportunità artistiche. Personalmente mi ha fatto crescere come persona! Felice di collaborare con Franco Taranto ed il suo Team già da qualche anno, che con il suo estro e creatività riesce a creare sempre un’opera d’arte. Sono danzatrice professionista, ed ho sempre un occhio critico sull’arte in generale ed è proprio per questo che mi permetto di esprimere quello che sento. Anche io ho appoggiato lo splendido messaggio di "Victims of Beauty - Silence Kills Dignity". Sono molto severa e critica e non sarà facile per i concorrenti in gara. I consigli che posso dare, essere se stessi, solari e non aver paura di parlare in pubblico. La Miss Ticino deve rappresentare una donna forte che porta avanti ideali, deve essere intelligente, leale e naturalmente bella».

Gli abiti indossati durante la kermesse sono tessuti della Swiss Made Fashion Textile mentre le realizzazioni sono di Oxana Kolesnikova. Le Teste Scultura sono del noto Artista di fama mondiale Giuseppe Fata, Membro Esecutivo e Special Guest della Camera Nazionale della Moda Svizzera. Trucco e parrucco sono della nota scuola GLOW make-up shool di Franziska Lerch.

Tra i diversi valori che promuove, dopo lo scandalo Weinstein il concorso è abbinato all’ Associazione no profit di pubblica utilità “Victims of Beauty - Silence Kills Dignity” e rinuncia al costume da bagno in passerella già da due anni per continuare a dare un messaggio contro le molestie sessuali nei confronti delle donne.

Miss & Mister Ticino dal 1988