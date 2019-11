Cosa succede nella galleria del San Salvatore?

LUGANO - Cosa sta succedendo alla galleria autostradale del San Salvatore, nel Luganese? Stando a diverse segnalazioni, nella serata di sabato ci sarebbero state importanti perdite d'acqua dalla volta. Un episodio che ha subito riportato alla mente quanto accaduto nel giugno del 2017, quando nello stesso tunnel si staccarono alcune sezioni di parete.

Quanto verificatosi nella serata di sabato sembrerebbe decisamente di minore entità. Ma viste le recenti forti piogge, la preoccupazione degli utenti dell'autostrada è comunque alta. «Si tratterebbe di un caso di infiltrazione d'acqua - fa sapere l'ufficio stampa della Polizia Cantonale, contattato da Tio/20 Minuti -. La situazione è sotto controllo e non c'è alcun pericolo per l'utenza. Per una ventina di minuti è stata chiusa una corsia della galleria in direzione nord, affinché i tecnici dell'Ufficio Federale delle Strade (USTRA) potessero fare i rilievi e sistemare quanto si era verificato. Non c'è stato alcun crollo di materiale».

Che non ci siano stati stacchi di materiale viene confermato da Ustra, che spiega anche cosa succede nella galleria quando le precipitazioni aumentano, come in questi giorni: «Quella osservata dagli automobilisti è la fuoriuscita di acqua dai fori di drenaggio effettuati per evitare che la pressione aumenti all'interno della volta. Acqua che è stata subito convogliata dai nostri tecnici verso la carreggiata evitando la fuoriuscita dalla volta ». I fori, peraltro, starebbero svolgendo bene il loro compito visto che «gli strumenti non hanno segnalato un aumento di pressione». Il problema dei getti d'acqua verrà risolto: «L'anno prossimo coi lavori di risanamento verranno eliminate queste infiltrazioni».