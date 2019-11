Furti in Bregaglia, denunciate tre persone

CASACCIA - Tre giovani di nazionalità ceca - di età compresa tra i 20 e i 22 anni - sono stati denunciati alla procura pubblica nel Canton Grigioni in quanto sospettati di due furti avvenuti lo scorso 24 ottobre in Bregaglia.

I fatti - riferisce la Polizia cantonale grigionese in un comunicato - risalgono allo scorso 24 ottobre. Il primo è avvenuto in un bar nella frazione di Casaccia. Sfruttando un momento di assenza della locandiera, i malintenzionati hanno rubato un portamonete di servizio da un cassetto. Successivamente, a Promontogno, si è verificato un furto con scasso in un negozio di alimentari, dal quale è stata sottratta la cassa registratrice (poi ritrovata in un bosco di Castasegna).

Un’ora dopo i fatti, le autorità hanno intercettato l’autovettura a bordo del quale si trovavano i tre a Silvaplana. Sulla stessa sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso.

Gli accertamenti effettuati, conferma la polizia, hanno permesso di addebitare entrambi i furti ai tre uomini. La refurtiva, così come i danni provocati, ammontano a diverse centinaia di franchi.