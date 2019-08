Schianto di fronte al Denner, ingenti i danni

MEZZOVICO - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma un incidente si è verificato oggi, attorno a mezzogiorno, all'altezza del Denner di Mezzovico.

Dalle prime informazioni giunte in redazione un'auto sportiva immatricolata in Ticino - per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare - si è scontrata frontalmente con un veicolo immatricolato in Italia che procedeva nel senso opposto di marcia.

Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi di rito, un'automedica e l'ambulanza. Sempre dalle prime informazioni non vi dovrebbero essere feriti. I danni alle due auto, invece, sono ingenti.