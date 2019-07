Violento pestaggio al Carnevale estivo di Giumaglio

GIUMAGLIO - Era andato al Carnevale estivo di Giumaglio per passare una bella serata con due amiche, ma si è ritrovato ricoverato in ospedale con una lesione alla milza. È accaduto a un 17enne di Calezzo (Intragna), che ieri sera è stato vittima di un pestaggio.

A raccontarlo a tio/20minuti è il padre. Il litigio è nato per futili motivi. «Mentre ballava nella zona recintata della manifestazione ha urtato per sbaglio un ragazzo che non conosceva. Questo lo ha prima insultato, per poi colpirlo con un pugno in faccia. Mio figlio è caduto a terra. Lui gli è saltato sopra e ha iniziato a colpirlo, finché non ha perso i sensi».

Il racconto dell’uomo prosegue sulla base di quanto gli è stato detto dalle amiche del figlio, che lo hanno accompagnato sanguinante all’esterno del perimetro del carnevale. «L’altro ragazzo, più grande di lui, lo ha raggiunto insieme ad altre persone. Lo hanno colpito di nuovo». Quando è riuscito a divincolarsi, tra le urla delle ragazze, è arrivato a una fontana. Ma il gruppo lo ha trovato e «hanno continuato a picchiarlo», aggredito per la terza volta nella stessa sera, per poi lasciarlo lì inerme.

I genitori sono stati allarmati attorno a mezzanotte. Hanno immediatamente raggiunto Giumaglio e hanno portato il figlio in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato. Oltre alla preoccupazione, c’è la rabbia: «Nessuno è intervenuto. Hanno visto che lo picchiavano lì nella zona in cui si balla. È poi uscito sanguinante, ma anche lì non ha ricevuto aiuto».

Al momento non è ancora stato possibile raggiungere telefonicamente gli organizzatori del Carnevale e i responsabili della sicurezza.

La polizia cantonale conferma quanto accaduto: «C’è stata una lite con vie di fatto. Sono in corso gli accertamenti per risalire a identificare gli autori». Più informazioni verranno fornite nel corso del pomeriggio.