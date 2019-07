Esce di strada e finisce in una scarpata, grave un 29enne

BELLINZONA - Sono di una certa gravità le ferite riportate dal conducente di un furgone che lunedì mattina, attorno alle ore 05.30, circolava in direzione nord sulla strada Cantonale tra Gudo e Sementina.

Per motivi da stabilire, l'uomo - un 29enne italiano residente in provincia di Como - ha perso il controllo di un VW immatricolato in Ticino mentre procedeva su un rettilineo. Il veicolo ha dapprima sbattuto violentemente contro il guard rail metallico, poi è finito fuori strada, rimanendo in bilico su una scarpata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso. Anche i pompieri della Capitale sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e scongiurare il pericolo di inquinamento.

La Polizia Cantonale ha chiuso il tratto di strada interessato in entrambe le direzioni per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte del Servizio incidenti, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il traffico dovrebbe rimanere deviato fino alle 09.30, comunica la Polizia cantonale. Deviazione che inevitabilmente causerà alcuni disagi alla viabilità.

FVR M. Franjo