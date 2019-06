Scontro tra un'auto e uno scooter sulla Cantonale, un ferito

NOVAZZANO - Un incidente della circolazione è avvenuto sabato pomeriggio, attorno alle ore 15:00, sulla strada Cantonale che da Novazzano porta a Genestrerio, in zona Boscherina.

Stando alle prime informazioni raccolte uno scooter immatricolato in Italia è in entrato in collisione con una Fiat, anch’essa immatricolata in Italia, che circolava in senso opposto.

A causa del violento urto il centauro è stato sbalzato a terra, riportando ferite giudicate serie da parte dei soccorritori del SAM, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA.

Sul posto anche la polizia cantonale per i rilievi del caso e la comunale di Chiasso per il disciplinamento del traffico, deviato su percorsi alternativi.

Rescue Media