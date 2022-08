Torna la beneficenza con il memorial Dj Augu

MONTE CARASSO - Sono passati ormai nove anni da quando Augusto Morici se n’è andato. Il 10 agosto 2013, infatti, DJ Augu si arrese alla terribile malattia contro cui aveva combattuto con forza: un tumore allo stomaco. Nove anni che non hanno però cancellato il ricordo. Che rimane indelebile nel cuore di coloro che gli volevano bene.



E sono proprio loro, i suoi amici e familiari, che hanno deciso di rinnovare l’appuntamento con il Memorial di fine estate che si terrà sul campo di Monte Carasso. Una giornata per non dimenticare, quella che va in scena il prossimo 28 agosto, che avrà - come sempre - anche scopi umanitari: il ricavato verrà infatti devoluto all’Associazione Elilongiso di Gordola, che da anni si adopera per aiutare i bambini meno fortunati di Kavinga, un paese povero dell’Angola. Negli ultimi anni il progetto di costruire una nuova scuola nella piccola località angolana era però stato frenato dalla crisi provocata dal coronavirus.