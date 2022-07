Gli dicono di cancellare il video, ma il filmato diventa virale

Spesso gli smartphone hanno aiutato la polizia grazie a video fatti da cittadini.

«Attenzione. Le prove raccolte in maniera illecita da parte di privati sono utilizzabili nel contesto di una procedura penale soltanto se le autorità avrebbero potuto raccoglierle comunque e se la ponderazione degli interessi giustifica il loro utilizzo. In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto che un video effettuato da un privato senza il consenso della persona ripresa non poteva essere utilizzato. Tuttavia, la soluzione può variare a dipendenza delle circostanze del caso concreto. In generale, ritengo che pubblicare un video che riprende un evento solo parzialmente e senza alcuna contestualizzazione, possa risultare problematico. Soprattutto nei casi in cui rappresenta un tentativo di manipolare un avvenimento o se la persona viene denigrata».