L'USTRA ripropone la corsia preferenziale anche nei weekend d'agosto

In previsione dell’atteso aumento del traffico sull’asse Nord-Sud, vi sarà quindi nuovamente la possibilità di raggiungere i Passi percorrendo la corsia preferenziale “CUPRA”, evitando così le lunghe attese al portale sud della galleria del San Gottardo e senza dover transitare lungo gli abitati. «Ricordiamo che l’obiettivo di questa corsia preferenziale - conclude l'Ufficio federale - è di ridurre il travaso di traffico sulla strada cantonale in direzione nord causa di disagi e pericoli per la popolazione residente».