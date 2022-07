Studenti SUPSI tra le macerie di Beirut

Come si è sviluppata la collaborazione con l’equipe libanese?

«La cooperazione con gli studenti libanesi è stata ottima, anche se non sono mancate alcune complicazioni dovute alle differenze culturali. Abbiamo portato un sistema accademico diverso dal loro ed è stato necessario qualche giorno per poterci coordinare al meglio. Proprio questo aspetto ha però arricchito ulteriormente la nostra esperienza. In totale, sono stati cinque i ragazzi che si sono uniti al nostro gruppo provenienti da varie istituzioni universitarie della città e con cui abbiamo costruito un ottimo rapporto. Per loro il restauro del palazzo acquistava un significato profondo: era il loro contributo alla rinascita della città. Capivamo che stavano lavorando in un luogo simbolico a loro molto caro».