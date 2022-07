Un ticinese diventa primario all’ospedale Cantonale di San Gallo

Grazie a una borsa di studio del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, il Prof. Dr. De Marchis ha trascorso un periodo di ricerca presso il Columbia University Medical Center di New York, negli Stati Uniti, dal 2012 al 2013. Allo stesso tempo, ha completato un Master of Science (MSc) in ricerca orientata al paziente presso la Mailman School of Public Health.