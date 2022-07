Quando lo yoga non rilassa: «I corsi gratis ci danneggiano»

«Concorrenza? È promozione» - Non è dello stesso avviso Samantha, maestra di yoga molto apprezzata in quel di Bellinzona, dove appunto tiene con altri colleghi lezioni offerte dalla Città: «L’idea di proporle gratuitamente è nata proprio con l’obiettivo di promuovere il movimento nella natura e di far conoscere questa disciplina a più persone possibili, anche a coloro che, per un motivo o per l’altro, non andrebbero mai a provare una lezione in studio - ci spiega -. Proprio per questo si alternano insegnanti di varie tipologie di yoga. In questo modo i partecipanti possono conoscere i diversi stili e decidere a quale avvicinarsi». Le sue lezioni, iniziate nel 2019 al Parco urbano di Bellinzona, da quest’anno si tengono nei mesi più caldi a Castelgrande, dove con il bel tempo si può godere dell’aria aperta. «L’Ente Sport della Città - ci tiene a precisare Samantha - ci sostiene con un contributo che, di fatto, riconosce il valore dell’impegno del maestro. In questo modo la Città offre la lezione ai suoi cittadini e ai visitatori e promuove il benessere».