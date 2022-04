Pasqua in Ticino: 24 treni in più dalla Svizzera tedesca

BERNA - Le FFS si aspettano un numero di viaggiatori molto elevato nel periodo pasquale, specialmente il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Lunedì dell’Angelo. Per questo motivo, in questi giorni circoleranno un totale di 24 treni supplementari dalla Svizzera tedesca al Ticino e viceversa. Inoltre, diversi treni regolari saranno ampliati con carrozze o unità aggiuntive, compresi i treni EuroCity diretti in Italia. I viaggiatori avranno così a disposizione circa 31'000 posti a sedere in più. Nonostante queste misure, le FFS non possono escludere che in singole circostanze o in caso di perturbazione si registrino frequenze elevate su alcuni treni.

I treni supplementari sono visibili nell’orario online e sono riconoscibili dall’assenza del numero di linea. Ai viaggiatori in partenza dalla stazione centrale di Zurigo o da Basilea FFS in direzione di Bellinzona o Lugano, le FFS raccomandano di utilizzare i treni diretti (senza cambi). I viaggiatori diretti a Locarno utilizzano i collegamenti con cambio a Bellinzona. Per chi sale ad Arth-Goldau, è preferibile utilizzare i treni che partono proprio da Arth-Goldau (giovedì alle 18.20 e 18.51 o venerdì alle 9.21 e 10.21).

Trasporto di biciclette con prenotazione - A Pasqua sono molto richiesti non solo i posti a sedere verso le regioni di vacanza, ma vanno a ruba anche i posti per le biciclette: per viaggiare con leggerezza senza rinunciare a un giro sulle due ruote, è possibile spedire il proprio veicolo come bagaglio in stazione o noleggiarne uno a destinazione con «Rent a Bike». Su tutti i treni che attraversano la galleria di base del San Gottardo (e quelli che percorrono le pendici meridionali del Giura), la prenotazione per il trasporto di biciclette a bordo è obbligatoria tutti i giorni. Sulle altre linee InterCity, l’obbligo vale dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. I treni con prenotazione obbligatoria sono contrassegnati nell’orario dal simbolo della bicicletta. Durante il fine settimana di Pasqua, le FFS offrono da 10 a 20 posti bici in più su 15 treni da/per il Ticino e ritorno, nonché su quelli che percorrono le pendici meridionali del Giura.

Limitazioni dell’orario a causa di lavori di costruzione - Le FFS eseguiranno lavori di costruzione nella zona di Lucerna dalle ore 0.30 di martedì 19 aprile 2022 alle ore 5.00 di venerdì 6 maggio 2022. Tra gli altri, i collegamenti IC21 Lugano–Lucerna–Basilea FFS e IR26 Locarno–Lucerna–Basilea FFS (SOB) circoleranno solo tra Rotkreuz e il Ticino. Tra Rotkreuz e Basilea FFS questi collegamenti saranno soppressi.

Inoltre, dalle 22.25 di lunedì 18 aprile 2022 fino alle 5.00 di lunedì 2 maggio 2022, nella zona di Basilea si svolgeranno lavori di costruzione che comporteranno soppressioni di treni e variazioni ai tempi di percorrenza nel triangolo tra Basilea FFS, Olten e la stazione centrale di Zurigo, nonché tra Berna e Basilea FFS.