È morto Osvaldo Daldini

ARANNO - La scorsa notte si è spento Osvaldo Daldini, ex sindaco di Aranno. Ne danno notizia oggi le autorità comunali.

«Sindaco esemplare, da sempre impegnato a tutela dei propri cittadini e del territorio che tanto amava con un profondo senso civico e morale, Osvaldo è sempre stato un punto di riferimento per gli arannesi e lascia un'impronta indelebile nella memoria storica del nostro comune» si legge in una nota.

Daldini non è stato soltanto sindaco di Aranno. Dal 1984 ha infatti sempre svolto un ruolo politico, sia come municipale, vicesindaco e - negli ultimi anni - come sindaco.

«Modello per le nuove generazioni, non si è mai risparmiato per insegnare e raccontare, sia nelle occasioni ufficiali che nella quotidianità, le esperienze e le emozioni provate in un periodo in cui ha lui stesso contribuito a far crescere la sua amata Aranno».

Il lutto per la scomparsa di Osvaldo Daldini travalica però i confini malcantonesi. Docente di fisica, prima del pensionamento, era stato per molti decenni - come vicedirettore - una figura di riferimento e colonna portante del Liceo 1 di Lugano.