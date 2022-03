Progetto Alto Vedeggio, firmata la convenzione

MONTECENERI - C'è la firma. Ieri, il Dipartimento del Territorio e gli esecutivi di Monteceneri e Mezzovico-Vira hanno sottoscritto la convenzione per il proseguimento della collaborazione nell'ambito del Progetto Alto Vedeggio (PAV), che concerne la riqualifica di una parte del territorio attualmente occupato dell’autostrada A2 tramite delle coperture parziali della stessa tra Rivera e Sigirino.

L'accordo, si legge oggi in una nota del DT, permetterà di approfondire e adeguare alle mutate condizioni il PAV, nonché di promuovere il consolidamento della discarica per materiali inerti di Sigirino, che è condizione base per permettere la pianificazione e la realizzazione del progetto. In particolare, il DT assumerà un ruolo di coordinamento, verificando gli aspetti procedurali e finanziari di competenza cantonale e federale e promuovendo i contatti con l’Ufficio federale delle strade.