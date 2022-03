Aiuti per gli animali ucraini: due giorni di solidarietà

BELLINZONA - La Società protezione animali di Bellinzona (SPAB), «vista la grave situazione che sta vivendo l'Ucraina» organizza per le giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 marzo una raccolta di cibo per animali a lunga scadenza, che sarà poi portato e distribuito nel Paese devastato dalla guerra.

Il punto di raccolta è fissato al Grande Rifugio della SPAB a Gorduno, in via Cantonale 36. La raccolta come detto prenderà il via mercoledì e proseguirà fino alle 12 di giovedì 10. «La SPAB ringrazia anticipatamente tutti coloro che volessero contribuire alla raccolta».