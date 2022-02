L'acqua torna potabile, ma non ovunque

GAMBAROGNO - Il servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Gambarogno comunica che da oggi, venerdì 18 febbraio 2022, l’acqua erogata nei quartieri di Cima al Prato, Idacca, Rii e Indemini Paese è nuovamente potabile e, pertanto, è stato revocato il decreto di non potabilità chimica dello scorso 2 febbraio.

Gli accertamenti e i lavori di riparazione effettuati negli scorsi giorni agli impianti idrici hanno dato esito positivo. Il monitoraggio delle sorgenti e dell’acqua continuerà in modo mirato anche nei prossimi mesi.

Unicamente per il quartiere di Pezze, l’acqua rimane non potabile fino a nuovo avviso. Sono in corso tutti gli accertamenti sulle infrastrutture idriche e la qualità dell’acqua sorgiva in quanto toccati in modo importante dall’incendio.

La sola utenza del quartiere di Pezze è tenuta a rispettare le seguenti precauzioni:

• l’acqua corrente non deve assolutamente essere bevuta;

• l’acqua corrente non deve assolutamente essere utilizzata per la preparazione di cibi, bevande e per il lavaggio di alimenti;

• l’acqua corrente non deve assolutamente essere utilizzata per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie;

• l’acqua corrente non deve assolutamente essere utilizzata per l’igiene orale.

Trattandosi di un problema di natura chimica, la bollitura non elimina la causa.