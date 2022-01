A Melide due settimane in più di pattinaggio

MELIDE - Il successo di pubblico riscosso nelle ultime settimane di MelideICE on the lake, con la sua pista di ghiaccio di 525 metri quadri e la possibilità per i bambini delle scuole elementari del circondario di praticare le lezioni di ginnastica pattinando all’aria aperta, hanno convinto il Comune e gli organizzatori a prolungare di due settimane la durata della manifestazione, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 16 gennaio 2022.

Le condizioni meteo favorevoli, con un unico giorno di chiusura nelle prime cinque settimane, hanno permesso a molti di beneficiare della magica atmosfera di MelideICE che offre tanto divertimento in un contesto unico, tra il lago e la montagna. Grazie alla manifestazione gli appassionati di sport invernali, penalizzati dall’assenza di neve e dalla conseguente mancata apertura di buona parte degli impianti sciistici locali, hanno potuto approfittare dell'alternativa. Questa resta ora loro riservata fino alla fine di questo mese.

La pista é aperta tutti i giorni della settimana: lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 20, il mercoledì dalle 14 alle 20, il sabato dalle 11 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 21.

Più info su www.melideice.ch e sulla pagina facebook www.fb.com/melideice