LUGANO - Proseguono i lavori alla stazione ferroviaria di Lugano. E scattano anche i prossimi provvedimenti necessari per il rinnovo del comparto.

In particolare, da sabato 8 gennaio il vecchio sottopasso pedonale di Besso sarà agibile solo parzialmente. Lo stesso giorno verrà inoltre chiuso il parcheggio comunale ex Pestalozzi.

Il "vecchio" sottopasso - Per quanto riguarda il sottopasso, l'accesso sarà sbarrato dal lato di Besso. Per chi arriva dal parco del Bertaccio, come pure il collegamento tra il marciapiede 1 e 2 della stazione FFS, il collegamento resterà agibile almeno fino alla fine di febbraio.

Per attraversare la stazione vi è il sottopasso centrale, accessibile da via Basilea e dotato ora anche di un nuovo e ampio lift. Da qui, per raggiungere il centro cittadino, ci sono sia la funicolare che la comoda e pratica scalinata che scende lungo il suo tracciato.

Il "vecchio" sottopasso sarà verosimilmente riaperto nel 2025.

Il parcheggio ex Pestalozzi - Con la chiusura del parcheggio ex Pestalozzi, per chi non può raggiungere la stazione FFS di Lugano con i mezzi pubblici ma deve fare capo alla propria automobile per proseguire il viaggio in treno, resta a disposizione il P+Rail sia sul lato sud che sul lato nord del Piazzale stazione. Per moto, scooter e biciclette sono disponibili gli stalli sul lato sud di via Basilea e sul piazzale nord della stazione.

L’accesso all’ecopunto ex Pestalozzi sarà sempre garantito.