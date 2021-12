Il Magnifico Borgo si veste a festa

MENDRISIO - Preparativi in corso a Mendrisio per gli eventi di Natale. Si parte ufficialmente sabato 4 dicembre alle 17, con l'accensione dell'albero e l'apertura della pista di Ghiaccio in Piazza del Ponte. Sempre in Piazza del Ponte saranno presenti, fino al prossimo 9 gennaio, due chalet di Natale.

Il mercatino di Natale organizzato dalla locale società dei commercianti si terrà invece sabato 4 dicembre dalle 10 alle 18.30 in PIazzale Municipio. L'accesso sarà possibile soltanto con Certificato Covid-19.

E nell'ambito degli eventi di Natale, a Mendrisio sono previsti anche molti altri appuntamenti. Primo tra i quali è stato la distribuzione degli alberelli di Natale da parte della Città a tutti i commercianti che ne hanno fatto richiesta (vedi gallery).

Ti-Press