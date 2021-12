Test ripetuti nelle scuole? «I laboratori sarebbero in difficoltà»

BELLINZONA - Obbligo di certificato Covid per riunioni private con più di dieci persone e mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi, anche quelli accessibili col Covid Pass. Sono questi i principali provvedimenti anti-coronavirus che ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione. Consultazione che termina questa sera.

In Ticino tali misure sono viste positivamente, anche se il Governo locale propone alcune modifiche, come ha anticipato il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, sentito da vari media ticinesi. Per quanto riguarda il certificato Covid per gli incontri privati, il Ticino chiede che sia tramutato in una raccomandazione. Questo perché i controlli sarebbero impossibili.

Covid e lavoro - La Confederazione ha inoltre proposto tre scenari per il mondo del lavoro. Il Governo ticinese opta per quello che raccomanda il telelavoro e introduce l'obbligo di mascherina sul posto di lavoro.

Validità dei test - Per quanto riguarda l'intenzione di ridurre il periodo di validità dei test (per il PCR da 72 a 48 ore, per il rapido da 48 a 24), il Consiglio di Stato ticinese si dice d'accordo nel caso in cui questi possano però essere nuovamente effettuati gratuitamente.

Sempre sul fronte dei test, la Confederazione intende introdurli quale misura preventiva anche negli istituti scolastici (come avviene già in diversi cantoni). Un'opzione, questa, che secondo il Governo ticinese avrebbe risultati modesti e che potrebbe mettere in difficoltà i laboratori. Ma il Consiglio di Stato intende introdurre l'obbligo di mascherina dalla quarta elementare.

La risposta ticinese alla proposta della Confederazione sarà resa pubblica nel tardo pomeriggio.