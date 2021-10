Una cerimonia (in presenza) per i diplomati della Facoltà di scienze economiche

LUGANO - Si è tenuta oggi nell'Aula magna del Campus Ovest Lugano la cerimonia di laurea della Facoltà di scienze economiche dell’USI, con la consegna dei diplomi di Bachelor e Master a complessivi 186 studenti di 13 nazionalità diverse e l'assegnazione dei premi ai neolaureati con le migliori medie finali.

Al saluto del Prorettore per la formazione e la vita studentesca, Prof. Lorenzo Cantoni, ha fatto seguito il discorso del Decano della Facoltà Prof. Gianluca Colombo. Prima della proclamazione dei diplomi è intervenuto l'alumno Sergio Cocchi (Bachelor in Scienze economiche USI nel 2008), oggi direttore di Zürcher Balmelli & Partners a Lugano, che ha portato la sua testimonianza dal mondo del lavoro.

Dopo la consegna dei diplomi di Bachelor, è stata la volta dell’assegnazione dei premi. Franco Citterio, direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT), ha consegnato il Premio ABT agli studenti con la miglior media Bachelor e Master, conferito rispettivamente a Eleonora De Notti e Veronica Antonietta Colombo. Il Premio EFG Pietro Balestra per le materie quantitative, consegnato da Roberto Ferretti, Responsabile Private Banking Sopraceneri presso EFG Bank e docente di Matematica all’USI, è stato conferito a Marta Feller.

Prima di proclamare i nomi delle neo-laureate e neo-laureati di Master, è intervenuta la responsabile del Servizio Alumni dell'USI, Silvia Invrea. In chiusura, le note conclusive del Decano di Facoltà.

Segue l'elenco dei diplomati con relativa nazionalità e diploma conseguito.

BACHELOR

Bachelor of Arts in Scienze economiche

Affanni Ariela, Svizzera

Agliani Glenda, Svizzera

Antonacci Andrea, Italia

Anzalone Naomi, Svizzera

Azimonti Davide, Italia

Bada' Carola, Italia

Baio Andrea, Italia

Barisic Ivo, Svizzera

Barisic Jurica, Svizzera

Bellazzi Marco, Svizzera

Benzi Gabriele, Italia

Bettio Sofia, Italia

Biancaterra Mattia, Italia

Bianchi Leonardo, Svizzera

Biasci Laura, Svizzera

Bolzon Vincenzo, Italia

Bonazzi Lucrezia, Svizzera

Borchia Federico, Italia

Bordoni Marco, Svizzera

Bravo Bryan, Svizzera

Buhic Davor, Svizzera

Calò Angela, Italia

Canevali Alice, Italia

Canonica Emil, Svizzera

Cappelletti Davide, Italia

Caroni Camilla, Svizzera

Carvalho Bica Daniel, Svizzera

Cassina Filippo, Italia

Cavalleri Lorenzo, Italia

Colaci Vito, Svizzera

Colombo Paco Maria, Svizzera

Cotti Brian, Svizzera

Cuzari Roberto, Svizzera

Dardani Noa, Svizzera

De Notti Eleonora, Italia

De Oliveira Kraft Daiana, Svizzera

Del Dono Gerardo, Svizzera

Dragoni Alberto, Italia

Ebser Aurelio, Italia

Eccher James, Svizzera

Fabiano Alan, Svizzera

Federici Gregorio, Italia

Ferrazzi Martina, Svizzera

Fiscalini Zefirino, Svizzera

Gari Gonzalez Abel, Svizzera

Gizzi Giovanni, Italia

Guidi Davide, Italia

Ion Sarah, Svizzera

Jabro Maica, Siria

Jokic Gordana, Svizzera

Lampreda Luca, Italia

Lanfranchi Caterina, Svizzera

Lavorato Petra, Svizzera

Limonta Cecilia, Svizzera

Lukic Dusko, Svizzera

Mai Elisa, Svizzera

Matti Jessica Sara, Svizzera

Miljkovic Natalija, Svizzera

Oliveri Filippo Maria, Italia

Pini Eleonora, Italia

Pinto Gianmarco, Italia

Poças Ribeiro Maurizio, Svizzera

Pontiggia Céline, Svizzera

Quirici Debora, Svizzera

Razavi Marzieh, Afghanistan

Ricco Alessia, Italia

Rizzini Giacomo, Italia

Salmoiraghi Davide, Italia

Schiumacher Christian, Svizzera

Sneider Jean Jacques, Italia

Soares Silva Simona, Svizzera

Spigarelli Edoardo, Italia

Staffieri Tracy, Svizzera

Testa Giulia, Italia

Tettamanti Andrea, Italia

Tettamanti Gianluca, Svizzera

Tradati Giovanni Giacomo Brenno, Italia

Trapanese Filippo, Svizzera

Venturini Carlotta, Italia

Vietti Matilde, Italia

Vurro Girolamo, Italia

Zanellini Gaia, Italia

Zeitin Johannes, Svizzera

Zhivanaj Greta, Italia

Zichella Alessandro, Svizzera

Zinato Asja, Italia

Zylfallari Elmedina, Italia



MASTER

Master of Science in Economics, Major in Economia e Politiche internazionali

Bonfiglio Elena, Italia

Dolcini Michele, Italia

Festa Gabriele, Italia

Fisicaro Adriana, Italia

Gnech Giorgia, Italia

Marazzi Massa Greta, Svizzera

Riva Davide, Svizzera

Triacca Umberto, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Finance

Beltrami Cesare, Italia

Bonafin Irina, Italia

Borrini Chiara, Italia

Borsatti Giorgio, Italia

Bottacini Matteo, Italia

Briccola Riccardo, Italia

Caprari Massimo, Italia

Carlen Stefan, Svizzera

Castagna Francesco, Italia

Cattaneo Marco Maria, Italia

Cotugno Michele, Italia

Dall'occo Eleonora, Italia

De Sterlich Mattia, Svizzera

Ferretti Guido, Italia

Gentili Cecilia, Italia

Ghilotti Federico, Italia

Jonsson Simon, Svezia

Marenghi Luca, Italia

Marsilio Cesare, Italia

Pesci Luca, Italia

Pizzigoni Marco, Italia

Ripamonti Simone, Italia

Russo Irene, Italia

Salmoiraghi Andrea, Italia

Sanfilippo Luca, Italia

Sorce Lorenzo, Italia

Visentin Emanuele, Italia

Master of Science in Economics and Communication, Major in Financial Communication

Jermini Sacha, Svizzera

Macchi Gianluca, Italia

Radaelli Nicolò, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Economic Policy

Montagnani Francesco, Italia

Master of Science in Economics

Di Capua Graziano Giuseppe, Italia

Sevuk Baris, Turchia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in Public Management and Policy

Cereda Nico, Svizzera

Carrara Francesca, Svizzera

Yildirim Halime, Svizzera

Zuccaro Pasquale, Italia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in International Tourism

Borgia Eleonora, Italia

Geronzi Alice, Svizzera

Ghezili Soha, Iran

Ghinzelli Romano Adolfo, Italia

González Fraga Aida, Spagna

Gopalkrishna Mahima, India

Hirayama Kana, Giappone

Marcantonio Nuria, Svizzera

Operti Giulia, Italia

Pralong Johanna, Svizzera

Schorro Olivier Frédéric, Svizzera

Shimizu Kaori, Giappone

Tagliabue Michele, Italia

Thomas Eduardo, Cile

Master of Science in Economics, Major in Management

Bassi Lucia, Italia

Bossi Elisabetta, Italia

Buzzi Luca Nazzareno, Italia

Calgaro Silvia, Italia

Colombo Veronica Antonietta, Italia

Cossard Lorenzo, Italia

De Rose Sabrina, Italia

Elkazevic Medina, Svizzera

Falconi Viviana, Svizzera

Ferro Alberto, Italia

Folladori Beatrice, Italia

Grandis Luca, Italia

Khanna Nidhidev, India

Lavagi Valeria, Italia

Maglia Andrea, Italia

Marmada Khaoula, Italia

Martegani Luca, Italia

Meraviglia Marco, Italia

Milan Nicholas, Italia

Mingolla Giacomo, Italia

Motta Chiara, Italia

Musumeci Elena, Italia

Packiathurai Shangar, Sri Lanka

Qiu Yi Yin, Italia

Quadrio Filippo, Italia

Rigamonti Giacomo, Italia

Rogati Nicoli, Italia

Ruiu Chiara, Italia

Scorici Gabriela, Italia

Stefanoni Chiara, Italia

Tekin Daniel, Turchia

Tramèr Louise, Svizzera

Villa Arianna, Italia

Vismara Riccardo, Italia

Zanotti Eleonora, Italia

Zocco Maria Grazia, Italia

Master of Advanced Studies in Economia e Management sanitario e sociosanitario

Corti Gessica, Svizzera

Franceschini Daniele, Svizzera

Rusconi April, Svizzera

Saleh Laith, Paesi Bassi



