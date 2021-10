SOLDUNO - Ha rischiato di morire dopo che l'ex fidanzato di vent'anni le ha sparato un colpo di fucile. È successo lo scorso giovedì in via Vallemaggia a Solduno. Oggi la donna - nel frattempo fuori pericolo - si è fatta viva sui social, per ringraziare tutti della vicinanza. «Mi sono aggrappata alla vita con tutte le forze che mi rimanevano e grazie a dio posso dire di essere ancora viva» scrive in una story pubblicata su Instagram.

La giovane, una ventiduenne, è stata sottoposta a tre interventi. «Psicologicamente sono distrutta ma tempo al tempo, intanto, ci tenevo a ringraziarvi di tutti i regali, i fiori e i bei messaggi ricevuti». E fa sapere che le sue condizioni restano «monitorate, ma stabili».

Nel frattempo ieri le autorità hanno confermato l'arresto del ventenne domiciliato nel Canton San Gallo, accusato di tentato assassinio e omicidio intenzionale.