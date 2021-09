Lungo il Cassarate raccolti 200 chili di rifiuti

LUGANO - Ha riscosso un ottimo successo di partecipanti l’evento Clean-up day CVC contro l’abbandono sconsiderato di rifiuti in luoghi pubblici, organizzato oggi dal Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC), in collaborazione con la Città di Lugano e il Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio.

I 45 volontari, impegnati lungo il Parco fluviale sul fiume Cassarate al Piano la Stampa, hanno raccolto complessivamente 200 chili di rifiuti, compresi alcuni ingombranti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni COVID-19.

L’obiettivo dell’iniziativa, alla quale hanno aderito cittadini, enti, aziende del Luganese, (quali Credit Suisse, McDonald’s, Nestlé), l’associazione Green Up Lugano e alcuni ospiti del Centro Ulivo di Cadro della Croce Rossa Svizzera (CRS), è stato quello di lanciare un ulteriore chiaro segnale contro il littering e in favore di un territorio più pulito.

Clean-up day, può considerarsi una tappa di un percorso continuo di attenzione e impegno alla tutela dell’ambiente naturale, che non si esaurisce con una giornata ma che costituisce l’occasione per lavorare durante tutto l’anno su queste importanti tematiche.

Città di Lugano