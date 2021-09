Il vecchio forno si riaccende: torna la magia del pane

CUGNASCO-GERRA - La magia del pane appena uscito dal forno, quel profumo inconfondibile che invade le vie del nucleo. Sabato 11 settembre a Gerra Piano sarà di nuovo acceso il vecchio forno del paese. Un’usanza rispolverata nel 2019 dall’associazione TRADIZIONI E INNOVAZIONI . <>.

L’evento si svolgerà nell’ambito del Summer Festival, in programma dal 4 al 12 settembre, nella piazza di Gerra Piano. Il sabato mattina si sfornerà il pane che la gente potrà poi acquistare a partire dalle 11.00 nella piazzetta adiacente allo storico forno, ci sarà pure la possibilità di degustarlo accompagnato da prodotti nostrani del luogo direttamente nel capannone in piazza . A mezzogiorno invece saranno infornate le prime trecce le quali verranno anch’esse vendute a partire dalle 14.00. L’evento terminerà alle ore 18.00, fino a questo orario, rispettando le distanze sociali, i presenti non dovranno essere in possesso del certificato Covid.

A tutti i soci dell’associazione Tradizioni e Innovazioni e a chi lo vorrà diventare in occasione della festa verrà dato un omaggio.

Tradizioni e Innovazioni