Nubi nere su Pasqua e Pasquetta

LUGANO - Temperature quasi estive in questi giorni fanno ben sperare per le imminenti vacanze pasquali. Guardando le previsioni, tuttavia, sembra che lo spettro della pioggia di pasquetta (ben noto tra chi è solito trascorrere la giornata arrostendo carne all'aria aperta) sia ancora una volta dietro l'angolo. Soprattutto per il nord del Ticino.

Va detto, le cose potrebbero ancora cambiare. E in parte è già stato così, visto che negli scorsi giorni sembrava che il maltempo avrebbe interessato anche la giornata di domenica. Ora, invece, sembra volersi concentrare sul lunedì.

Stando a Meteo Svizzera un cambiamento è atteso da domenica. Ancora per sabato, infatti, la colonnina di mercurio dovrebbe superare i 20 gradi regalando una bella giornata di sole.

Poi, sul Ticino centrale e meridionale è attesa una nuvolosità estesa, anche se nel giorno di Pasqua al pomeriggio dovrebbe ritornare il sole. Scendono invece le temperature, abbondantemente sotto i 20 gradi.

Poco sole e qualche rovescio pomeridiano è la previsione per il lunedì. Con massimo 14 gradi nel momento più caldo della giornata. Ancora più freddo (9 gradi) e con restanti nubi e rovesci il giorno a seguire. Poi si attende ancora il sole.

Va detto, con le previsioni la certezza non esiste per cui non resta che incrociare le dita.