Obbligo della mascherina al Meriggio

In previsione delle vacanze pasquali, anche il Municipio di Losone ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina in alcune zone pubbliche frequentate, per la precisione in tutto il parco alle spalle della spiaggia del Meriggio.

«Il Meriggio - sottolinea il Municipio - è l’area verde più apprezzata di tutto Losone e non solo. Nel vasto parco naturale, formato dall’incontro dei fiumi Melezza e Maggia, si svolgono grigliate, si gioca a pallavolo e calcio, e si fa il bagno. Nella zona si incrociano escursionisti e ciclisti che percorrono il sentiero naturalistico che affianca il fiume e i cani con i loro padroni che si avviano verso il dog park sull’argine».

In previsione di accogliere un significativo flusso di persone durante le vacanze primaverili, si è quindi deciso per l’obbligo della mascherina in tutta la zona verde del Meriggio. È stata esclusa dal provvedimento la spiaggia, dove è consentito continuare a prendere il sole, ma assicurandosi di mantenere sempre la necessaria distanza sanitaria.

Nei principali punti di accesso all’area il Comune ha collocato una serie di cartelli per informare, sia chi sosta sia chi attraversa il Meriggio, dell’obbligo di usare sempre la mascherina.