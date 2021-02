Anche Stabio ha il suo CardioWalk

STABIO - È lungo 4,1 chilometri e permette di tenere in forma il cuore: si tratta del percorso CardioWalk che ora è disponibile anche a Stabio (con partenza dalla fermata ferroviaria FFS).

L'Esecutivo comunale in collaborazione col Cardiocentro Ticino - come si legge in una nota - «ha creato questo progetto con l'intento di promuovere l'attività fisica all'aperto e di prevenire le malattie cardiovascolari».

Il tracciato prevede degli itinerari divisi in quattro fasi e marcati con delle apposite segnaletiche, le quali forniscono indicazioni necessarie per lo svolgimento di un corretto esercizio cardioprotettivo. È inoltre disponibile anche l'app gratuita “CardioWalkTicino”, per farsi accompagnare e assistere durante l'intero esercizio. È inoltre stato ideato un “Diario CWT” per annotare le proprie prestazioni (può essere richiesto al Dicastero ambiente di Stabio).