Il Covid-19 non toglie il gusto al carnevale

CADENAZZO - Il carnevale tradizionale, quest'anno, ha dovuto vivere un anno di pausa forzata per colpa della pandemia. Ma la passione - tra gli amanti dei bagordi carnascialeschi - non è comunque venuta meno. Così come non sono mancati gli eventi "alternativi" per comunque mantenere viva la tradizione e portare un po' di gioia nelle case.

È quanto hanno pensato quelli della Carnasc Band - che, orfani del carnevale di Cadenazzo, sabato hanno distribuito ai cittadini 220 porzioni di ottimi gnocchi al ragù. Il gruppo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19, si è recato nelle case di Cadenazzo portando con sé un buon pranzo, condito con gioia e speranza. L'iniziativa prevedeva un'offerta libera ed è stata accolta in maniera molto positiva tra la popolazione.

Carnasc Band