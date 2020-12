Già esauriti i cento braccialetti del Rabadan

BELLINZONA - Lanciato nelle scorse settimane, il braccialetto griffato #VivoRabadan21 è letteralmente andato a ruba in poche ore. La vendita (a tempo record) dei cento esemplari esclusivi - realizzati dall'artigiana di Bellinzona Flavia Brühlmann - servirà a sostenere le iniziative sociali di Rabadan e a supportare i carnevali ticinesi in difficoltà. «È un bel segnale di vicinanza al Rabadan e una testimonianza di quanto il carnevale sia sentito e atteso da tutti i ticinesi», specifica il comitato.

Andati esauriti in un battito d'ali, sono molte le persone che hanno chiesto la creazione di una seconda serie di braccialetti. Una speranza che viene però disillusa. «Cento pezzi però erano stati previsti e cento pezzi rimarranno, proprio perché si trattava di un’azione speciale», sottolinea il comitato, precisando che per tutti gli interessati c'è però ancora un'ultimissima possibilità. «Non siamo rimasti insensibili alle numerose testimonianze di apprezzamento per il gioiello prodotto artigianalmente e abbiamo deciso di mettere in palio, con un concorso, l’esclusivissimo braccialetto numero 0».

Ma come partecipare? La spiegazione arriva direttamente dal Rabadan: «Basterà condividere sui canali social la foto che più rappresenta il carnevale Rabadan, a partire dal 28 dicembre, con l’hashtag #VivoRabadan21, taggare il profilo della nostra Società, e la foto che avrà ottenuto più like entro le 23.59 del 4 gennaio si aggiudicherà l’ambitissimo premio».

Ma #VivoRabadan21 non si ferma qui. Dietro a questo hashtag troveranno infatti spazio tutte quelle iniziative sociali che da anni contraddistinguono lo spirto del carnevale. Nelle prossime settimane e mesi sono previste ulteriori iniziative - come il pranzo per gli anziani durante il normale periodo di carnevale e le attività con i bimbi - tutte organizzate nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. E dulcis in fundo, per godersi il carnevale 2021 in modalità "home edition" è stato realizzato il KIT #VivoRabadan21. «È una vera e propria novità, che prevede numerose sorprese per ogni giorno dell’edizione 2021 dal giovedì al martedì, impossibile da lasciarsi scappare», precisa il comitato. E il numero sarà limitato anche in questo caso. « Attenzione saranno prodotti unicamente 500 kit». Le sorprese, dunque sono molte e alcune rimarranno “segrete” fintanto che il kit non sarà consegnato a casa. «Ma una il comitato vuole svelarla: «Il braccialetto in stoffa con i nuovi colori, fedele compagno sul polso durante tutti i bagordi carnascialeschi e – lo sappiamo – anche nelle settimane successive, sarà presentissimo nel kit».