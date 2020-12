Senza riscaldamento da oltre dieci giorni

ROVEREDO - Un intero stabile da sei appartamenti al freddo. Da una decina di giorni abbondanti. Con temperature che certo non aiutano. Accade a Roveredo (San Giulio), in una palazzina di recente costruzione.

L'esasperazione degli inquilini è chiaramente palpabile. E sono diverse le segnalazioni giunte in redazione per denunciare una situazione che è tutt'altro che sostenibile.

«Al freddo. In tempi di Covid» - «Stiamo in casa con i cappotti. Ci tocca dormire con le stufe elettriche accese tutta la notte», denuncia una famiglia con, tra l'altro due bambini. Uno di 20 mesi, l'altro di 4 anni. La paura di ammalarsi, in questo periodo di emergenza sanitaria, aumenta poi la tensione. «Ci sentiamo presi in giro. Vediamo i tecnici andare e venire, ma senza risolvere un problema che non può protrarsi per tutto questo tempo. Non vogliamo certo ammalarci in questo periodo, vista la situazione sanitaria, ma anche lavorativa».

La voce non è isolata. Altre famiglie denunciano gli stessi disagi. «Il pavimento è gelido in ogni stanza, nonostante il termostato al massimo», sottolinea un altro inquilino. E c'è chi per l'esasperazione arriva alle minacce: «Devo smettere di pagare?», avverte un ennesimo residente.

Impianto nuovo, ma "problematico" - Contattata al telefono, la Berion SA di Arbedo, fiduciaria che si occupa dell'amministrazione dello stabile conferma tutto: «Il problema c'è», spiegano. «Ci siamo rivolti alla ditta che ha installato l'impianto e che sta lavorando per risolvere. Anche noi siamo esasperati. Calcolando che l'impianto ha solo due anni, sono loro che devono sistemare questa faccendo».

«Tutto risolto...» - Dalla ditta arrivano rassicurazioni: «Stiamo cercando di fare il possibile. Sono problemi che possono verificarsi. Nel pomeriggio dovrebbe essere tutto risolto».

... o forse no - Così però non sembra essere. «Oltre al freddo adesso non abbiamo più nemmeno l'acqua calda», segnalano gli inquilini dello stabile, pronti ormai a spostarsi in hotel non dovessero cambiare le cose.

Insomma, le famiglie sono ancora al freddo, e una soluzione sembra essere lontana.